Ухтинец оплатил операцию матери «знакомой» и лишился кровных

Ухтинец лишился 140 тысяч рублей, откликнувшись на просьбу «знакомой» в соцсети оплатить операцию ее матери, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Ухте поступило сообщение от местного жителя, 1986 года рождения, у которого обманом были похищены 140 тысяч рублей.

В Инстаграме ему пришло сообщение от знакомой. Ухтинка написала, что в течение недели ей надо срочно оплатить медицинскую операцию ее матери. Потерпевший сразу же согласился помочь и перевел денежные средства на банковскую карту, реквизиты которой были указаны в личном сообщении.

Ближе к вечеру заявитель созвонился со знакомой, чтобы уточнить, успела ли она оплатить операцию. Та была крайне удивлена и сообщила, что ее страницу в социальной сети взломали, просьб о займе денег она не присылала. Ухтинец понял, что стал жертвой мошенников, и поспешил в полицию.

По данному факту стражи порядка возбудили уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Ведется расследование.

МВД по Коми призывает всех жителей региона быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. С особой осторожностью нужно относиться к сообщениям от «друзей» в соцсетях «Одноклассники» или «ВКонтакте», тем более, если они содержат просьбу отправить смс, одолжить денег или поделиться номером мобильного телефона общего знакомого. Свяжитесь с родными и знакомыми и уточните информацию.

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