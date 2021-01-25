Молодая жительница Вуктыла оказалась матерой мошенницей

В настоящее время установлена причастность фигурантки к 9 эпизодам преступной деятельности. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Сотрудники полиции ОМВД России по Вуктылу раскрыли серию мошенничеств, совершенных местной жительницей.

В июле прошлого года 24-летняя гражданка была задержана по подозрению в совершении преступления. Молодая женщина нашла на улице кошелек и решила присвоить его себе. С помощью банковской карты она оплатила покупки на известной торговой площадке, наличные потратила на продукты.

Следователи выявили причастность дамы к серии мошенничеств, совершенных как в отношении жителей Коми, так и других субъектов Российской Федерации. Для хищений денежных средств злоумышленница использовала два предлога: продажа айфона и аренда квартиры. В первом случае она искала в интернете потенциальных покупателей, то есть тех, кто разместил информацию, объявление или пост о желании приобрести телефон. Затем вступала в переписке и договаривалась о сделке. После перевода денег жительница Вуктыла вносила покупателей в «черный» список (либо блокировала), переписка прекращалась. В числе потерпевших – жители Нижнего Новгорода, Кемеровской области, Оренбурга, Башкортостана, Пермского края. Кто-то вносил предоплату, кто-то полностью оплачивал покупку. Суммы похищенных денежных средств варьировались от 3 000 до 6 000 рублей.

Также подозреваемая искала в Интернете тех, кто желает арендовать жилье. Предварительно договаривалась о найме и направляла съемщику фотографии квартир, которые подбирала в интернете. После получения задатка не выходила на связь. В этом случае от рук злоумышленницы пострадали жители Инты и Свердловской области. Стоит отметить, что в обоих случаях вся переписка велась строго в личных сообщениях в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время установлена причастность фигурантки к 9 эпизодам преступной деятельности. Расследование продолжается.

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