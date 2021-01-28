Брат и сестра из Печоры убили беспомощную 81-летнюю пенсионерку из-за алкоголя

Сидеть родственникам теперь долго. Фото: из архива "КП"

Брат и сестра из Печоры осуждены за разбойное нападение на одиноко проживающую беспомощную парализованную пенсионерку из корыстных побуждений, намереваясь поживиться ее денежными накоплениями и имуществом, сообщает прокуратура Коми.

Преступление

Ночью 18 января 2020 года нетрезвые родственники искали способ раздобыть денег для приобретения спиртного. Сообщники вспомнили, что их мать ухаживает за парализованной 81-летней женщиной и решили поживиться ее накоплениями, для чего тайком взяли ключ от квартиры пенсионерки. Поскольку сообщники не знали номер нужной квартиры, они путем подбора, проверяя каждую дверь, нашли сначала подъезд, а затем и нужную квартиру.

В момент хищения имущества хозяйка жилья проснулась и стала кричать. Чтобы заставить ее замолчать, мужчина несколько раз ударил пенсионерку по лицу кулаком, а также ножкой от табуретки, от чего женщина потеряла сознание. Когда она очнулась, сестра нападавшего с силой сдавила потерпевшей шею, переломив хрящ, и перекрыла доступ воздуха в легкие, от чего пенсионерка вновь потеряла сознание.

... и наказание

Завладев деньгами и имуществом на сумму свыше 35 тысяч рублей, злоумышленники покинули место преступления. Утром пострадавшую от нападения женщину обнаружила сиделка, которая вызвала скорую помощь, однако спасти жизнь потерпевшей не удалось.

Совершившие преступления брат и сестра ранее неоднократно судимы за совершение преступлений корыстной направленности, кроме того, мужчина в момент нападения находился под административным надзором.

Вину в инкриминируемых деяниях сообщники признали в полном объеме. Суд назначил мужчина наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а его сестре – в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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