Виртуоз гобоя Алексей Балашов вновь выступит в Сыктывкаре

Гобоист Алексей Балашов хорошо известен сыктывкарским зрителям. Фото предоставлено минкультуры Коми.

5 февраля на сцене Коми республиканской филармонии лауреат международных конкурсов, гобоист Алексей Балашов, пианист Иван Исупов и струнный квартет «Вдохновение» представят вечер инструментальной музыки «В созвездии Вивальди».

Вивальди вдохновлялся Бах

«Широкому кругу слушателей Антонио Вивальди, прежде всего, известен своим фантастически популярным циклом «Времена года». Но он был очень плодовитым композитором. Из-под его пера вышли 90 опер, более пятисот концертов и еще сотня сонат для самых разных инструментов, его сочинениями вдохновлялся Бах, – рассказывает худрук ансамбля «Вдохновение» Ольга Кит.

В программу вечера вошли два Концерта для гобоя с оркестром, Концерт из «Гармонических вдохновений» Антонио Вивальди, Концерт для гобоя и струнных ре минор и «Шутка» И.С. Баха, фрагмент Концерта для фагота (или флейты) и струнных ре минор К.Ф.Э. Баха. Концерт ведет заслуженный работник Республики Коми, музыковед Марина Канева.

Об артисте

Гобоист Алексей Балашов хорошо известен сыктывкарским зрителям, его сотрудничество с ансамблем «Вдохновение» длится с 2015 года. Выпускник Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, он учился у таких известных гобоистов, как Франсуа Лелё (Высшая школа музыки г. Мюнхен, Германия), Кристиана Шмитта (Высшая школа музыки г. Штутгарт, Германия), Алексея Огринчука (Женевская консерватория, Швейцария). Работал артистом Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением А. Ю. Симонова и художественным руководителем «Оркестра Царской башни». В настоящее время руководит Ансамблем солистов Art Style.

В качестве солиста выступал с оркестрами Москвы, Калуги, Ульяновска, Тольятти, Самары, Краснодара, Ставрополя, Астрахани, Томска, Казани и других городов. Активно сотрудничает с современными композиторами России и зарубежья. Репертуар музыканта - почти все основные произведения, написанные для гобоя, от музыки барокко до современных авторов. Артист активно сотрудничает с современными композиторами России и других стран.

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