В Коми подорожали валокардин и пылесосы

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости щетки зубные подорожали на 0,6%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комистат рассказал об изменении цен на отдельные виды товаров и услуг в Республике Коми c 19 по 25 января 2021 года.

За прошедшую неделю цены на чай черный выросли в среднем на 3,8%, мясо кур - на 0,7%, макаронные изделия - на 0,6%, яйца куриные - на 0,4%, сахар-песок - на 0,3%.

Из плодоовощной продукции капуста свежая подорожала на 7,3%, огурцы - на 3,4%, помидоры - на 3,0%, яблоки - на 2,8%, лук репчатый и картофель - на 0,6% и 0,5% соответственно. Одновременно цены на морковь уменьшились на 2,1%.

Из непродовольственных товаров: на 1,9% выросли цены на электропылесосы напольные и телевизоры.

В группе наблюдаемых медикаментов валокордин стал дороже на 1,3%, ренни - на 0,2%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.

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