В Печоре бдительная прохожая помогла пенсионерке сохранить более миллиона

Часть суммы всё-таки дошла до мошенников. Фото: Нина Юшкова

Что только ни придумывают мошенники, какие только спектакли по телефону не разыгрывают, лишь бы граждане поверили в их очередную легенду. В последнее время стала популярной схема, когда злоумышленники, представляясь сотрудником полиции или другого ведомства, просят поучаствовать в так называемой оперативной комбинации с участием «банкиров», чтобы якобы поймать афериста.

Именно с такой схемой обмана столкнулась на днях пенсионерка из Печоры, 1954 года рождения. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником одного из правоохранительных ведомств. Он сообщил, что ее «электронная банковская ячейка» оказалась взломана злоумышленниками, и средства могут уйти в другой банк. Пожилая женщина не на шутку испугалась, поскольку на счету была крупная сумма. Лжеправоохранитель также пояснил: в данный момент идет расследование по группе людей, похищающих деньги с банковских счетов. А далее попросил горожанку помочь их поймать, заверив, что все затраченные в процессе «оперативной комбинации» средства возвратят.

Далее он сообщил, что завтра с ней свяжется «куратор из банка», который в курсе «операции» и пояснит дальнейшие действия. На другой день пожилой женщине действительно позвонил некий работник финансового учреждения, который рассказал, что нужно снять все свои сбережения и перевести их на определенный безопасный счет.

Причем виртуальные помощники предупредили, как вести себя в банке: пенсионерка должна всегда быть на связи, но при подходе к кассирам каждый раз прятать телефон в карман.

Женщина действовала в точности согласно этой инструкции. Она отправилась сначала в одно отделение банка, где сняла со счета 1,5 миллиона рублей, затем в другое, где обналичила 50 000 рублей, и в третье, где получила от кассира 200 000 рублей. Далее она пошла в торговый центр, где имелся банкомат. Там пенсионерка, ни на минуту не прерывая связь с «куратором», стала перечислять деньги на счет, привязанный к московскому номеру телефона.

Потерпевшая успела сделать четыре перевода по 15 000 рублей. В тот момент мимо нее проходила одна из посетительниц центра, заподозрившая неладное. Она убедила пожилую женщину прервать разговор с неизвестными и ничего им больше не переводить. Вместе с комиссией за перевод пенсионерка потеряла более 48 000 рублей, а после обратилась в ОМВД России по г. Печоре.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), сообщило МВД по Коми.

*** МВД по Республике Коми вновь призывает жителей региона никому не передавать реквизиты банковских карт, не перечислять деньги на так называемые «безопасные резервные» счета и не выполнять никаких действий по инструкции телефонных собеседников. Если вам сообщают о якобы незаконных действиях в отношении ваших сбережений, нужно сразу класть трубку и звонить непосредственно на горячую линию банка или обратиться в финансовое учреждение.

Помните: настоящий сотрудник банка никогда не требует назвать персональные данные карты. Будьте бдительны!

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