В Сыктывкаре поезд сбил женщину насмерть

Трагедия произошла в районе станции Човью
Фото: Иван МАКЕЕВ
По сообщению МВД по Коми, 3 февраля в районе станции Човью около 13:45 в Сыктывкаре поезд сбил человека.
После получения сигнала о происшествии выехали службы экстренного реагирования. На месте трагедии работала Сыктывкарская следственная группа линейного управления МВД России на транспорте.
Под колёсами поезда была обнаружена женщина, примерный возраст 35-40 лет.
На данный момент устанавливаются обстоятельства ее гибели.
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