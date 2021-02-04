В Сыктывкаре поезд сбил женщину насмерть

Трагедия произошла в районе станции Човью Фото: Иван МАКЕЕВ

По сообщению МВД по Коми, 3 февраля в районе станции Човью около 13:45 в Сыктывкаре поезд сбил человека.

После получения сигнала о происшествии выехали службы экстренного реагирования. На месте трагедии работала Сыктывкарская следственная группа линейного управления МВД России на транспорте.

Под колёсами поезда была обнаружена женщина, примерный возраст 35-40 лет.

На данный момент устанавливаются обстоятельства ее гибели.

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