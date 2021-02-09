Житель Кировской области привёз в Коми полтонны алкоголя и попал под суд

Сто пятилитровых канистр были доставлены в помещение бывшего магазина по улице Орджоникидзе в Сыктывкаре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Коми будут судить 38-летнего жителя Кировской области, мужчина обвиняется в незаконном обороте спиртосодержащей продукции на территории республики.

Безработный житель Подосиновского района Кировской области, не имевший специальной лицензии, закупил 500 литров спиртсодержащей продукции в одном из регионов нашей необъятной Родины. К транспортировке товара в Коми он привлек водителя, не подозревавшего, что именно он перевозит.

Сто пятилитровых канистр были доставлены в помещение бывшего магазина по улице Орджоникидзе в Сыктывкаре, где они впоследствии в ходе оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд Коми.

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