Юных сыктывкарцев приглашают принять участие в конкурсе «Безопасность глазами детей»

Участниками могут стать дети от 4 до 18 лет. Фото: Официальный Сыктывкар

В этом году XIII республиканский конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» приурочен к юбилею региона. Целью конкурса является формирование у подрастающего поколения осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих. К участию в конкурсе допускаются как индивидуальные, так и коллективные работы.

Можно нарисовать рисунок или вышить бисером сюжет, особо сообразительным можно даже передать мысль через керамику, декупаж, вязание и многое другое. Можно представить на суд жюри фотоработы, макеты, модели и компьютерные игры.

Работы принимаются по таким тематикам как «Огонь – друг, огонь – враг!», «Вода ошибок не прощает!», «Тонкий лед – опасный лед!», «Гражданская оборона – на защите всех и каждого!» и другие.

Для участия в республиканском этапе необходимо в срок до 12 апреля 2021 года направить работы в Главное управление МЧС России по Республике Коми (адрес: 167983, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 9, каб. 55) по почте или с нарочным. Награждение победителей и лауреатов республиканского этапа конкурса состоится 29 апреля 2021 года в актовом зале Главного управления МЧС России по Республике Коми.

Ознакомиться с Положением о конкурсе можно ЗДЕСЬ.

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