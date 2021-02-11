Сыктывкарец украл в магазине две куртки и шапку, чтобы сделать подарок своей супруге

Во имя любви бес попутал... Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Скоро День Святого Валентина. Вы уже придумали, что подарить своей второй половинке? Один сыктывкарец решил подарок для любимой украсть! В магазине спортивных товаров. Две куртки и шапку. Но его оперативно задержали сотрудники уголовного розыска, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

В сыктывкарскую полицию обратился представитель торговой организации по продаже спортивной одежды, заявив о недостаче, выявленной при инвентаризации. При пересчете выяснилось, что в магазине не хватает двух курток и шапки. Сумма ущерба составила 25 800 рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что похитителем является один из покупателей - мужчина, который бродил между вешалками с женскими куртками. Взял парочку, не забыв прихватить и шапку, и вошел в примерочную. Сразу после этого, не оплачивая товар, мужчина из магазина вышел.

Личность подозреваемого установили и поехали его искать по месту жительства. Похитителю ничего не оставалось, как выдать неоплаченный товар.

- Я выбирал подарки для супруги, - объяснил стражам правопорядка горе-воришка. Но позже, признался мужчина, в него вдруг закрался злой умысел. В примерочной кабинке магазина он избавился от всех бирок, спрятал куртки и шапку себе в рукава верхней одежды. Ведется расследование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Росгвардейцы Коми по следам на снегу моментально вычислили угонщика

Известны подробности погони (подробности)