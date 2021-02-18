Несовершеннолетняя из Усинска обокрала своих подруг дважды

В преступлении девушка не призналась. Фото: из архива "КП"

Перед судом предстанет несовершеннолетняя жительница Усинска по обвинению в краже с банковского счета, сообщает СУ СК России по Республике Коми.

В ноябре 2020 года 15-летняя усинка, воспользовавшись доступом к мобильному телефону знакомой (телефон знакомая дала для звонка) с сим-картой, к абонентскому номеру которой была подключена услуга «Мобильный банк», перевела с банковского счета владелицы 2509 рублей на карту подруги (по ее согласию). Сняла же со счета подруги злоумышленница уже 3700 рублей, похитив 1191 рубль. Похищенным фигурантка распорядилась по своему усмотрению.

Интересно, что девушка ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, сейчас отказалась от дачи показаний по предъявленному обвинению. Но следователем собраны доказательства, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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