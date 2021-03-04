Нацмузей Коми приглашает детей на Масленицу

Фото: Национальный музей Республики Коми

С 2 по 21 марта Национальный музей Республики Коми приглашает учащихся 1-4 классов, а также малышей дошкольного возраста на музейный праздник, посвящённый Масленице.

Масленичная неделя – особое время со своими неповторимыми традициями. Говорили, что Масленица целую неделю пела – плясала, ела — пила, друг к дружке в гости хаживала, в блинах валялась, в масле купалась!

На празднике ребята встретятся с широкой, румяной Масленицей, позабавятся вместе со скоморохом, поиграют в коми народные игры с чучелком, «запрягут праздничную тройку лошадей», в завершении праздника гости попрощаются с Масленицей до следующего года.

Желающих ждут в отделе истории, ул. Ленина, 57. Справки и запись по телефонам: 44-21-34, 89087164084.

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