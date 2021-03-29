В Сыктывкаре снесут еще один ветхий дом на Октябрьском проспекте

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В Сыктывкаре снесут очередной аварийный дом. Мэрия опубликовала госзакупку по сносу аварийного многоквартирного дома на Октябрьском проспекте, 71. Сумма контракта - 1 млн 778 тыс. рублей. Аукцион отыгран, идет работа комиссии.

Подрядчику предстоит разобрать здание методом обрушения, включая подвал и пристройки, разобрать тесовые сараи и асфальтобетонное покрытие у подъездов. Весь строительный мусор должен быть отгружен на полигон ТБО, а это порядка 407 тонн. Затем необходимо засыпать котлован и провести планировку участка, сообщает "Комиинформ".

Напомним, ранее в Сыктывкаре был расселен аварийный дом по Октябрьскому проспекту, 69. Доступ в здание посторонних лиц ограничен, вопрос по сносу дома еще решается.

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