В Сыктывкаре подросток наглым образом обокрал подружку

В ходе расследования уголовного дела он признал вину в содеянном. Фото: Нина Юшкова

В Коми вынесен приговор 16-летнему жителю Сыктывкара. Подростка признали виновным в краже с банковского счета.

В сентябре 2020 года молодой человек находился в квартире своей подруги и решил воспользоваться ее телефоном с сим-картой, к абонентскому номеру которой подключена услуга «Мобильный банк». Парень перевел с ее банковского счета на свой счет 4 500 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Просьбу девушки вернуть деньги молодой человек проигнорировал.

Как следует из материалов уголовного дела, подросток характеризуется отрицательно, за бродяжничество и совершение правонарушений состоит на учете отдела по делам несовершеннолетних городского отдела полиции. В ходе расследования уголовного дела он признал вину в содеянном. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

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