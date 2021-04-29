Ухтинец, обвиняемый в развратных действиях в отношении детей, предстанет перед судом

Фото: СУ СК России по Коми.

В Ухте в суд передано дело, возбуждённое в отношении ухтинца 1993-го года рождения. Мужчину обвиняют в развратных действиях в отношении несовершеннолетних детей. О преступной деятельности местного жителя стало известно после заявления жительницы другого региона России. Женщина совершенно случайно увидела на экране мобильного телефона своей дочери странное сообщение…

Как с ужасом потом узнала женщина, её 13-летняя девочка вела интимную переписку со взрослым человеком! Мужчина присылал ей скопированные из интернета фото обнажённых людей, взамен просил отправить свои интимные фотографии. Фигурант обещал школьнице жениться на ней, а также уверял, что живет недалеко и обязательно к ней приедет. Этот открывшийся случайно факт стал причиной для следственной проверки, материалы которой были пересланы следователям Ухты.

— После того, как установили, что имеется состав преступления в отношении несовершеннолетней, возбудили уголовное дело. Изъяли в ходе обысков все мобильные телефоны. Во время просмотров всех гаджетов узнали подробности преступной деятельности, — рассказывает начальник ухтинского отдела СУ СК по Коми Сергей Гнускин.

Начальник ухтинского отдела СУ СК по Коми Сергей Гнускин. Фото: Аля ПОЗДЕЕВА

В ходе расследования было установлено, что мужчина начал вести интимную переписку с несовершеннолетними в декабре 2018-го года и продолжал до начала 2020-го. Жертвами ухтинца стали 10 подростков разного возраста: 9 девочек и 1 мальчик. Самая юная – девочка 2007 года рождения, ей на момент вступления в виртуальные отношения с ухтинцем было 12 лет. Самые старшие жертвы любителя преступных переписок – 2004 года рождения.

Санкции статьи 135 уголовного кодекса РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц) предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Совет от следователей

Следователи отмечают, что подобные преступления в отношении несовершеннолетних совершаются в последние годы постоянно. Чтобы половое и психологическое созревание ваших детей было гармоничным, правоохранители настоятельно советуют родителям быть в доверительных отношениях с детьми, знать, с кем они общаются в интернете. А также рассказать о том, чтобы ни в коем случае не отправляли никому свои интимные фотографии – то, что однажды попало в интернет, остается там навсегда.

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