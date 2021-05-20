Сыктывкарский пенсионер перевел мошенникам все накопления, продал квартиру и взял кредит

Мужчина обратился в правоохранительные органы по настоянию дочери. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В полицию Сыктывкара поступило заявление от местного 63-летнего жителя по факту хищения 3 миллионов 65 тысяч рублей. Мужчина обратился в правоохранительные органы по настоянию дочери.

Полицейские установили, что на сотовый телефон потерпевшего в течение месяца поступило порядка 200 телефонных звонков с различных номеров. Злоумышленники использовали несколько схем обмана, чтобы обогатиться за счет доверчивого горожанина.

Вначале пенсионеру позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что с банковским счетом сыктывкарца возникли сложности, поэтому необходимо срочно снять сбережения и перевести на безопасный счет, иначе он все потеряет. Растерявшийся мужчина стал выполнять рекомендации неизвестных, в итоге перечислив на их счета 300 тысяч рублей, которые копил несколько лет.

Спустя несколько дней ему снова стали поступать звонки от других лжефинансистов. Мужчине пояснили, что некие недобросовестные сотрудники банка оформили на него кредит в размере 440 тысяч рублей. Его убедили оформить кредит на такую же сумму, чтобы «закрыть» проблему, разместив деньги на специальном счете. Потерпевший вновь стал действовать по указаниям «помощников».

Далее в ходе телефонных переговоров пенсионера стали запугивать тем, что какие-то аферисты планируют лишить его единственной недвижимости – квартиры в центре города. Не выдержав психологической атаки незнакомцев и поддавшись их уговорам, потерпевший решил продать жилье и переехать в другой регион.

Действуя в преступных целях, аферисты связались с одним из сыктывкарских агентств по недвижимости, и выдавая себя за родственников потерпевшего, урегулировали все вопросы сделки купли-продажи объекта по телефону. Вскоре о продаже квартиры узнала дочь пенсионера, проживающая в другом городе. Женщина сразу же приехала в столицу Коми и убедила отца сообщить о случившемся в полицию.

Все деньги в сумме 2 миллионов 300 тысяч, вырученные за квартиру, сыктывкарец к тому времени также перевел мошенникам. Он был уверен, что перечисляет средства на свои специальные «защищенные» счета. В полиции возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Вопрос освобождения проданной им квартиры потерпевший пытается урегулировать с покупателем в судебном порядке.

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