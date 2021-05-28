В школе и детском саду Сосногорска выявили небезопасные крупы

Нарушения были выявлены при проведении плановой выездной проверки учреждений. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

14 апреля Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора была проведена плановая выездная проверка общеобразовательной школы в Сосногорске.

В ходе проверки в складском помещении школы была обнаружена крупа манная (1 мешок весом 5 кг), предназначенная для приготовления блюд детям. Крупа произведена предприятием из Нижнего Новгорода и поступила в учреждение от предпринимателя из Республики Коми.

Декларация о соответствии, подтверждающая качество и безопасность продукции, отсутствовала.

В адрес школы выдано предписание, которое было исполнено 19 апреля 2021 года – предоставлена декларация о соответствии. Ответственные за допущенное нарушение лица учреждения привлечены к административной ответственности по статье 7.18 КоАП РФ. В отношении поставщика продукции направлено уведомление о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

Также был проверен детский сад в Сосногорске. И там также нашли нарушение.

Партия пшена поступила в учреждение. При этом декларация о соответствии, подтверждающая качество и безопасность продукции, была принята по результатам исследований, проведенных не на все показатели. А именно не определено наличие в продуктах переработки злаковых культур микотоксина зеараленон и пестицида гексахлорбензол.

В адрес заявителя (изготовителя) 14 мая 2021 года выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии на крупу пшено. В отношении поставщика продукции направлено уведомление о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

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