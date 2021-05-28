Четыре общественных пространства благоустроят в Сыктывкаре этим летом

Фото: администрация Сыктывкара

Этим летом в Эжве будут благоустроены парк-сквер по ул. Мира, 4, парк по ул. Менделеева, лестничный марш по пр. Бумажников – ул. Маяковского и лестницы по ул. Мира возле ТЦ «Фрегат».

Обустройство парка-сквера по улице Мира, 4 проходит в два этапа. Первый был завершен еще в 2019 году, а в рамках реализации второго этапа в этом году работы по благоустройству включают в себя асфальтирование пешеходных дорожек с установкой бордюрных камней и выкорчевку зарослей ивняка.

В парке по улице Менделеева будет заменен тротуар, включая асфальтобетонное покрытие дорожек и бортовые камни. Также на территории парка планируется устройство бетонных площадок под арт-объекты и скамьи.

На лестничном марше по проспекту Бумажников и улице Маяковского будут проведены демонтажные работы, устройство лестницы и пандуса, а также асфальтирование тротуара.

По улице Мира будет произведен демонтаж лестницы, ее обустройство вместе с пандусом, облицовка стен фасада.

Уже заключены муниципальные контракты на первые три объекта, последний – находится на стадии заключения, сообщает пресс-служба администрации Эжвинского района Сыктывкара.

Напомним, что проекты были инициированы жителями района и прошли региональный отбор в 2020 году.

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