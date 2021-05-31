В Коми ищут пропавшего рыбака

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Печорский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС 28 мая выезжал на поиски рыбака.

Сообщение о том, что на воде пропал мужчина 1982 г.р., поступило в отряд около полуночи. На место выдвинулись спасатели. По информации очевидцев, рыба утянула удочку печорца, и тот решил ее достать из воды. На тот момент на водохранилище наблюдались большие волны при сильном ветре. Рыбак разделся, вошел в воду, а назад не вышел.

Первоначальные поиски мужчины оказались безрезультатными, 31 мая на водохранилище снова выехал спасотряд, сообщает ИА "Комиинформ".

Работы осложняют захламленное дно, тросы и куски железа.

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