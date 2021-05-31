В Сыктывкаре изменится схема движения автобусов по ряду маршрутов

Временное изменение движения автобусов связано с перекрытием Сысольского шоссе в районе ЖК «Ласточкино гнездо».
Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
В Сыктывкаре изменится схема движения автобусов по маршрутам № 7, 19, 28 и 55. Временное изменение движения автобусов связано с перекрытием Сысольского шоссе в районе ЖК «Ласточкино гнездо», где будет производится ремонт инженерных сетей ресурсоснабжающих организаций.
Перекрытию подлежит участок от улицы Южная до Октябрьского проспекта с утра 1 июня до вечера 15 июня. Так, движение автобусов изменится следующим образом:
По маршруту № 7
В прямом направлении (в сторону Лесозавода): Сысольское шоссе – Октябрьский проспект – ул.Куратова – ул.Первомайская –ул.Домны Каликовой – далее по маршруту;
В обратном направлении (в сторону «Больничного городка»): ул.Пушкина – ул.Первомайская – ул.Куратова – Октябрьский проспект – Сысольское шоссе – далее по маршруту.
По маршруту № 19
В прямом и обратном направлении: ул.Первомайская – ул.Куратова – Октябрьский проспект – Сысольское шоссе – далее по маршруту.
По маршруту № 28
В прямом и обратном направлении: ул.Первомайская – ул.Куратова – Октябрьский проспект – Сысольское шоссе – далее по маршруту.
По маршруту № 55
ул.Пушкина – ул.Первомайская – ул.Куратова – Октябрьский проспект далее по маршруту.
*** Напомним, в этом году Сысольское шоссе и прилегающая улица Пушкина и будут ремонтироваться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». По этой причине ремонт коммуникаций выполняется перед укладкой нового асфальта.
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