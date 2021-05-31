В Сыктывкаре изменится схема движения автобусов по ряду маршрутов

Временное изменение движения автобусов связано с перекрытием Сысольского шоссе в районе ЖК «Ласточкино гнездо». Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В Сыктывкаре изменится схема движения автобусов по маршрутам № 7, 19, 28 и 55. Временное изменение движения автобусов связано с перекрытием Сысольского шоссе в районе ЖК «Ласточкино гнездо», где будет производится ремонт инженерных сетей ресурсоснабжающих организаций.

Перекрытию подлежит участок от улицы Южная до Октябрьского проспекта с утра 1 июня до вечера 15 июня. Так, движение автобусов изменится следующим образом:

По маршруту № 7

В прямом направлении (в сторону Лесозавода): Сысольское шоссе – Октябрьский проспект – ул.Куратова – ул.Первомайская –ул.Домны Каликовой – далее по маршруту;

В обратном направлении (в сторону «Больничного городка»): ул.Пушкина – ул.Первомайская – ул.Куратова – Октябрьский проспект – Сысольское шоссе – далее по маршруту.

По маршруту № 19

В прямом и обратном направлении: ул.Первомайская – ул.Куратова – Октябрьский проспект – Сысольское шоссе – далее по маршруту.

По маршруту № 28

В прямом и обратном направлении: ул.Первомайская – ул.Куратова – Октябрьский проспект – Сысольское шоссе – далее по маршруту.

По маршруту № 55

ул.Пушкина – ул.Первомайская – ул.Куратова – Октябрьский проспект далее по маршруту.

*** Напомним, в этом году Сысольское шоссе и прилегающая улица Пушкина и будут ремонтироваться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». По этой причине ремонт коммуникаций выполняется перед укладкой нового асфальта.

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