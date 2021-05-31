В Усть-Вымском районе любитель пьяного вождения отправится в тюрьму

Вину в содеянном молодой человек признал. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Коми Усть-Вымский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего ранее судимого за нетрезвое вождение жителя поселка Донаель. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры Усть-Вымского района.

Судом установлено, что ночью 20 октября 2020 года нетрезвый мужчина с нарушением правил дорожного движения управлял автомобилем ВАЗ 213100. На одной из улиц г. Микуня неадекватно двигавшуюся «Ниву» остановили сотрудники ГИБДД. Медицинское освидетельствование водителя показало, что он находился в состоянии сильного опьянения.

Вину в содеянном молодой человек признал. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.

Примечательно, что это преступление житель Усть-Вымского района совершил в период условно-досрочного освобождения после осуждения за аналогичное преступление.

Приговор не вступил в законную силу не вступил. Расследование по делу осуществлено ОМВД России по Усть-Вымскому району.

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