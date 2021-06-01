Нацбиблиотека Коми приглашает на летние интерактивы под открытым небом

Фото: Национальная библиотека Республики Коми

1 июня в Сыктывкаре в День защиты детей Национальная библиотека вновь открывает летнее некафе «Книжный дворик» - интерактивную площадку под открытым небом, где можно приятно провести время. Некафе от Ленинки в этом году будет работать в парке «Строитель» (ул. Старовского) по вторникам и четвергам с 14 до 17 часов.

Посетители парка смогут записаться в библиотеку, выбрать и взять на дом книги, получить логин и пароль от электронной библиотеки «ЛитРес», поиграть в шахматы или шашки. А для детворы библиотека приготовила внешкольный интеллектуальный интенсив: занимательные викторины, конкурсы, ребусы, филворды, мастер-классы, настольные игры.

Кроме этого, с 4 июня в Кировском парке возобновятся полюбившиеся многим горожанам фримаркеты. Это книжные развалы, на которых можно бесплатно выбрать себе книгу. При желании можно принести свою книгу и оставить ее для других читателей. Фримаркеты будут работать каждую пятницу с 13 до 14 часов. Первая ярмарка посвящена творчеству Пушкина. Место проведения – площадка рядом с книжным домиком напротив Пенсионного фонда.

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