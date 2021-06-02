Бывшему следователю отказано в восстановлении на службе

Бывший следователь лишала права граждан на судебную защиту и доступ к правосудию. Фото: "КП" Архив

28 мая Ухтинский городской суд Республики Коми вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований о восстановлении на службе бывшего следователя следственного отдела ОМВД России по г. Ухте, которая обвиняется в совершении должностных преступлений. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов региона.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что истец создавала видимость продления сроков следствия по уголовным делам, чем лишала права граждан на судебную защиту и доступ к правосудию, то есть совершила проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.

Доводы истца о том, что до вступления приговора в законную силу истец не может быть уволена со службы, признаны судом необоснованными, а доводы о нарушении ответчиком процедуры увольнения, в том числе в связи с увольнением в период временной нетрудоспособности, за пределами шести месяцев с даты совершения проступка – не нашедшими своего подтверждения.

Решение суда в законную силу не вступило.

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