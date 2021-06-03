Делегация из Коми принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме

Фото: rkomi.ru

В эти дни в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» проходит XXIV Петербургский международный экономический форум. Главная тема в этом году – «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Программа Форума состоит из четырёх тематических блоков: «Объединяя усилия во имя развития», «Национальные цели развития: от задач к результатам», «Технологии, расширяющие горизонты», «Человек в новой реальности, отвечая на глобальные вызовы», и включает в себя более 130 экспертных дискуссий, охватывает широкий спектр тем развития различных направлений экономики. Также в рамках ПМЭФ-2021 состоится Международный Молодёжный экономический форум, сообщила пресс-служба Главы Республики Коми.

Владимир Уйба примет участие в пленарном заседании форума, на котором выступят Президент Российской Федерации Владимир Путин и лидеры ряда иностранных государств. Также глава республики проведёт рабочие встречи с деловыми партнёрами и подпишет ряд соглашений.

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