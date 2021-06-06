В Корткеросском районе водитель ВАЗа сбил лося

Фото: ГИБДД Коми

В Корткеросском районе вновь произошло ДТП с участием лося.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона, в 23.00 водитель ВАЗ-21101 двигался по трассе Сыктывкар - Троицко-Печорск. На 51 км, двигаясь из Усть-Кулома в Сыктывкар, 25-летний мужчина сбил перебегавшего дорогу лося.

В результате ДТП водитель получил сотрясение, черепно-мозговую травму, ушибы. Не госпитализирован, был пристегнут.

Стаж вождения - с 2019 года.

Судя по фото, животное погибло.

Напомним, это уже второе за сезон ДТП с лосем. Аналогичная авария произошла в том же районе 21 мая. Водитель не выбрал безопасную скорость движения и сбил лося, который выбежал на проезжую часть. После этого авто съехало в правый кювет и перевернулось. Пострадали три человека.

***Сотрудники ГИБДД обращаются к участникам дорожного движения с призывом быть крайне осторожными при движении в темное время суток, в сумерки и в условиях осадков.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора просит автомобилистов проявлять бдительность и снижать скорость в местах действия знака, предупреждающего о возможном появлении диких животных.

Это связано с сезонной миграцией лосей. Самки с появлением нового потомства отгоняют от себя лосят, появившихся на свет год назад. Молодые лоси начинают самостоятельную жизнь и могут хаотично перемещаться в пределах своего ареала. Увеличивается количество случаев выхода на проезжую часть и появления в городской черте.

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