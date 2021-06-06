В Коми горели конюшня, приют для бездомных животных и хозяйственные постройки

Погибших и пострадавших нет, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Коми. Фото: Нина ЮШКОВА

05 июня в 12:46 в пожарно-спасательную службу города Ухты поступило сообщение о возгорании в ангаре по улице Станционная. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 4 минут. Звеньями газодымозащитной службы из опасной зоны пожара был спасен мужчина 1977 года рождения. В 13:08 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 10 м2.

В тушении принимали участие 14 огнеборцев и 4 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

04 июня в 23:06 в пожарно-спасательную службу Ижемского района поступило сообщение о возгорании деревянной конюшни по улице Молодежная в деревне Ласта. Ввиду труднодоступности населенного пункта, силы и средства пожарной охраны доставлялись к месту пожара плав средствами. Для тушения пожара была задействована вспомогательная и инженерная техника.

До приезда профессиональных пожарно-спасательных подразделений к тушению незамедлительно приступили местные жители и члены добровольной пожарной дружины. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 10 минут. В 15:33 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 513 м2.

В тушении принимали участие 8 огнеборцев и 7 единиц техники. Предварительная причина пожара – недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

05 июня в 21:54 в пожарно-спасательную службу Сосногорского района поступило сообщение о возгорании двух хозяйственных построек по улице Лесная в селе Усть-Ухта. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 11 минут. В 00:40 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 44 м2. В тушении принимали участие 14 огнеборцев и 4 единицы техники. Причины пожара устанавливаются, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Коми.

05 июня в 22:29 в пожарно-спасательную службу Троицко-Печорского района поступило сообщение о возгорании в сушильной камере двухэтажного здания по улице Производственная в поселке Троицко-Печорск. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 8 минут. В 06:15 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 600 м2.

В тушении принимали участие 25 огнеборцев и 10 единиц техники. Предварительная причина пожара – недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

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