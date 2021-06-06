Тяжелоатлетки из Коми стали золотым и серебряным призерами чемпионата России

Фото: Министерство физической культуры и спорта Республики Коми

В Ханты-Мансийске завершается чемпионат России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. В статусных соревнованиях участвуют более 300 спортсменов из 55 регионов, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики Коми.

В течение недели атлеты разыграли комплекты медалей в 15 весовых категориях. Сильнейших определяли в двоеборье, рывке и толчке. Республику Коми на чемпионате представляли четверо – Мария Андреева, Екатерина Исакова, Людмила Яцына и Дмитрий Вишнивецких.

Чемпионом России в олимпийской весовой категории до 76 кг стала Мария Андреева. Она выиграла золото в рывке с весом 115 кг, победила в толчке с весом 130 кг, и с суммой двоеборья 245 кг завоевала золотую медаль.

Уверенное второе место в весовой категории до 81 кг заняла Екатерина Исакова. В рывке она взяла серебро с результатом 88 кг, в толчке подняла 119 кг и также стала второй. С суммой двоеборья 207 кг она стала серебряным призером чемпионата.

Людмила Яцына также выступала в категории 81 кг, но стала шестой, незначительно отставая от тройки лидеров. Тем не менее, она попала в резерв сборной России. Мария и Екатерина же вошли в основной состав национальной команды. Как отметил тренер девушек Евгений Костин, они должны будут представлять страну и республику на чемпионате мира.

На этом соревнования в Ханты-Мансийске еще не заканчиваются. Завтра на помост выйдет Дмитрий Вишнивецких.

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