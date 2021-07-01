В Коми килограмм моркови можно купить за доллар и евро

Но что-то даже подешевело... Фото: Михаил ФРОЛОВ

Комистат опубликовал статистику по изменению цен за неделю. Так, вскочили цены на сметану – в среднем аж на 2,7%. Гарнир жителям республики тоже обойдётся дороже – подорожали макаронные изделия - на 2,6%, рис - на 1,9%. Не сильно отстают в подорожании мясные изделия, рыба и творог – любимые многими сосиски и сардельки взлетели на 2,0%, свинина - на 1,2%, мясо кур, рыба мороженая, творог жирный - на 0,2-0,7%. Радует, что, наконец, подешевели на 1,4% яйца куриные.

Всех больше удивила морковь! Её цена подскочила на 15,9%. В интернете шутят, что скоро будет создана морковь-валюта, люди согласны вкладываться в неё. Из плодовоовощной продукции морковь стала дороже картофель - на 9,0%.

Есть и хорошие новости: огурцы подешевели на 7,0%, лук репчатый - на 4,5%, яблоки - на 3%.

Из непродовольственных товаров в среднем на 2,8% подорожали электропылесосы напольные.

Цена на некоторые медикаменты тоже изменилась: выросли цены на аллохол - на 1,4%. В то же время снизились цены на метамизол натрия (анальгин отечественный) на 2,1%, левомиколь - на 0,7%.

Бензин автомобильный подорожал совсем немного в среднем на 0,2%, цены на дизельное топливо не изменились.

Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар, Воркута, Ухта.

106 товарам и услугам, в том числе товарам первой необходимости, лекарствам и медикаментам, средствам гигиены, детским товарам и т.д. В соответствии с приказом Росстата от 28.04.2021г. № 848 «Об утверждении набора потребительских товаров и услуг за ценами и тарифами» с 4 мая 2021г. внесены изменения в перечень еженедельно наблюдаемых лекарственных препаратов.

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