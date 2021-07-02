Печь и электропроводка сильно подвели жителей Коми

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

1 июля в Микуни загорелась баня по улице Песчаная. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу Усть-Вымского района в 20:42. Шесть огнеборцев на двух единицах техники прибыли в течение 3 минут, за 48 минут пожар был ликвидирован. Баня на площади 16 м2 погибших и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Второй пожар произошёл в Ижемском районе. В 23:28 в пожарно-спасательную службу района поступило сообщение о возгорании деревянного частного дома по улице Центральная в селе Няшабож. Местные жители приступили к тушению пожара до приезда пожарных подразделений, сами пожарные прибыли к месту вызова на двух автоцистернах за 2 минуты, и уже в 01:30 ликвидировали пожар. Увы, дом на площади 40 м2 в результате пожара был уничтожен, благо погибших и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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