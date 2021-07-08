В Сыктывкаре наградили особенные семейные пары

Фото: администрация Сыктывкара
Сегодня все семьи страны отмечают Всероссийский День семьи, любви и верности. В Сыктывкаре в этот день решили отпраздновать по-особенному – администрация города наградила одиннадцать семейных пар, проживших свыше 25 лет вместе.
Медали парам вручила мэр города Наталья Хозяинова. В поздравительной речи она отметила, что горожане стали примерами крепких союзов, основанных на настоящей любви, уважении и преданности друг другу.
Напомним, в 2020 году в Коми было зарегистрировано всего 3,8 тысяч браков.
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