В Коми ожидается дождь с грозой

Лето всё равно продолжается! Фото: Нина ЮШКОВА

В республике ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер будет южно-западным, западным, умеренным на северо-востоке республики – порывистый.

Температура ночью +11...+16, местами, днем + 19...+24, на крайнем северо-востоке +19...+21°С, - рассказывает гидрометцентр по региону.

В столице Коми, 20 июля ожидается переменная облачность. День пройдет преимущественно без осадков, ночью кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +14...+16, днем +22...+24°С. Пляжный сезон в Сыктывкаре продолжается!

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