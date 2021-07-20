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Общество20 июля 2021 7:17

В Коми ожидается дождь с грозой

Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
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Лето всё равно продолжается!

Лето всё равно продолжается!

Фото: Нина ЮШКОВА

В республике ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер будет южно-западным, западным, умеренным на северо-востоке республики – порывистый.

Температура ночью +11...+16, местами, днем + 19...+24, на крайнем северо-востоке +19...+21°С, - рассказывает гидрометцентр по региону.

В столице Коми, 20 июля ожидается переменная облачность. День пройдет преимущественно без осадков, ночью кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +14...+16, днем +22...+24°С. Пляжный сезон в Сыктывкаре продолжается!

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