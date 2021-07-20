В Коми пенсионер вышел из дома без обуви и не вернулся

Фото: "Лиза Алерт"

В Корткеросском районе ищут пропавшего 62-летнего Худяева Валерия Витальевич. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, пенсионер проживает в селе Мордино. Он пропал еще в пятницу, 16 июля. Вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. С тех пор его местонахождение неизвестно. Рост пропавшего – 160 сантиметров, худощавого телосложения, лысый, носит бороду. Валерий Витальевич был одет в светлую рубашку в полоску, голубые брюки, без обуви.

- Просьба всех, кто двигался на автомобиле по трассе в Корткеросском районе, между с.Мордино и с.Конша с 16 июля по настоящее время, проверить записи видеорегистраторов. Возможно на них попал пропавший Худяев Валерий Витальевич. Особое внимание просим обратить на вечернее время 17 июля . В случае обнаружения важной информации, просьба звонить инфоргу поиска, - обратились к водителям в сообществе «Лиза Алерт»

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 (912) 180-16-94 (инфорг Варвара), 8(800)700-54-52 или 112.

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