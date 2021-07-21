В Коми утверждён лимит добычи медведя и выдры

Подписан Указ об утверждении лимитов добычи некоторых видов особей на территории Коми на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 21 июля, глава региона Владимир Уйба подписал Указ об утверждении лимитов добычи бурого медведя и выдры на территории Коми на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года.

Годовой объем изъятия в отношении следующих видов охотничьих ресурсов прописан в Документе.

Итак, всего в регионе до первого августа следующего года можно будет добыть 633 особи бурого медведя и 15 выдр.

В документе расписано, сколько особей разрешено добыть в муниципалитетах республики, - в охотничьих угодьях, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также в общедоступных угодьях.

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