Как в лихих 90-ых: в Коми у руководителей компании вымогали 45 млн рублей и отняли компанию

В противном случае злоумышленники грозились применить физическое насилия в отношении предпринимателей и членов их семьи. Фото: Нина ЮШКОВА

В Коми двое москвичей обвиняются в вымогательстве у руководителей усинской компании крупных сумм денег, дело направлено в Усинский городской суд.

По версии следствия, весной прошлого года двое мужчин потребовали от гендиректора компании из Усинска подписать доверенность на право управления этой компанией, долговую расписку на сумму 45 млн рублей, заявление на увольнение с должности, а также передать им находившиеся в офисе предприятия 2,4 млн рублей.

В противном случае злоумышленники грозились применить физическое насилия в отношении предпринимателей и членов их семьи. Поддавшись давлению, гендиректор подписал заявление на увольнение и распорядился передать мужчинам требуемую сумму.

Также подписать долговую расписку мужчины потребовали от бывшего руководителя обособленного подразделения этого предприятия, которую тот, опасаясь угроз, подписал, далее выплачивая вымогателям 15,5 млн рублей по расписке.

Вину в содеянном жители г. Москвы не признали, возмещать ущерб отказались. Расследование по делу осуществлено следственной частью СУ МВД по Республике Коми.

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