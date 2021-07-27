В Сыктывкаре состоится суд над нарушителями масочного режима

Фото: Администрации Сыктывкара

В ходе очередного рейда в Сыктывкаре по профилактике коронавирусной инфекции нарушения в ТРЦ "Парме" были зафиксированы три факта несоблюдения масочного режима

Первого нарушителя обнаружили в кафе «Papa Grill». Один из продавцов, стоя за прилавком, где производится выдача еды, беседовал с человеком со спущенной до подбородка маской.

В магазине «Эльдорадо» продавец также спустил маску, общаясь с покупателями. Надеть маску и предъявить документы сотрудник торговой сети по продаже бытовой техники отказался, даже после обращения к нему сотрудника полиции. Правоохранителям, чтобы подтвердить личность продавца, пришлось обратиться к директору магазина.

Консультант магазина «Много мебели» свободно общался впритык с покупателями без маски.

Информация об организациях, нарушающих профилактические меры, будет передана в Сыктывкарский городской суд для принятия соответствующих решений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Без масок, на замечания не реагируют»

В Сыктывкаре взялись за молодежь (подробности)