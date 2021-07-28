В Сыктывкаре ищут бизнеследи Наталью Порошкину-Карандашеву

Фото: из личного архива Натальи Карандашевой

В Сыктывкаре ищут пропавшую 52-летнего Порошкину (Карандашеву) Наталью Михайловну. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, известная в столице республики безнеследи, путешественница 27 июля вышла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы:

Рост пропавшей – 175 сантиметров, худощавого телосложения, длинные белые волосы, глаза голубые.

Наталья Михайловна была одета во всё чёрное (кофта, лосины, кроссовки, бейсболка), лишь поверх кофты бордовая куртка.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 89091287845 (инфорг Валентина), 8(800)700-54-52 или 112.

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