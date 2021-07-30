В Коми задержаны наркодилеры

Наркополицейские поджидали их у тайников. Фото: Нина ЮШКОВА

Уроженцы Сыктывдинского района обвиняются в незаконном обороте наркотиков.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела, за вознаграждение выполняли функцию закладчиков, работая в составе организованных групп раздельно на один и тот же интернет-магазин по продаже наркотиков. Помимо прибыли, они могли часть наркотических средств оставлять себе «на пробу».

32-летний обвиняемый по указанию «оператора» получил из тайника наркотическое средство производное N-метилэфедрона в крупном размере. Часть он оставил себе, другую успел передать знакомому за тысячу рублей. Оставшиеся наркотики хотел поместить в закладки в лесном массиве вблизи райцентра, но план не удался – его задержали сыктывдинские полицейские.

Второй фигурант получил из другого тайника мефедрон и производное N-метилэфедрона. Часть наркотиков бережно хранил в салоне своей машины, а часть спрятал в лесополосе на Эжвинских дачах. Наркотики к сбыту приготовить успел, но реализовать нет – обвиняемого задержали сотрудники Республиканского управления по обороту наркотиков.

Выяснилось, что помимо всего прочего, наркодилер причастен к покушению на сбыт крупной партии наркотиков, которые частично расфасовал и разложил закладки на территории Ухты и Сосногорска. Зря старался, фигуранта так же задержали наркополицейские. В числе изъятых наркотических средств оказались еще гашиш и МДМ, их он получил в качестве подарка от интернет-магазина. Ещё один бонус, который последовал за сбыт наркотиков – уголовное дело.

В настоящее время материалы уголовных дел направлены в суд, а обвиняемые – в следственный изолятор.

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