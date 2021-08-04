В Воркуте осуждённому пытались передать в конверте денег

Отправитель заплатит штраф больше переданной суммы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Осужденному в воркутинском следственном изоляторе № 3 прилетело письмецо с денежкой.

Жительнице Архангельской области, которая отправила своему родственнику в СИЗО-3 деньги, придется оплатить штраф, ведь она тем самым совершила административное правонарушение.

Тысячная купюра была обнаружена 2 августа сотрудниками воркутинского изолятора при досмотре письма. Финапомощь была адресована осужденному, приговор которого еще не вступил в законную силу. Его родственница из Архангельской области вложила купюру между дополнительным конвертом для обратной связи и листком с письмом.

Правонарушительнице грозит административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Денежка, вложенная в конверт, конфискована.

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