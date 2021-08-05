Водитель автобуса заплатит штраф за вождение без медицинской маски

Тем самым не выполнил правила поведения при введении режима повышенной готовности в Коми. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Водитель автобуса привлечен к административной ответственности за управление автобусом без медицинской маски.

Судом установлено, что житель Сыктывдинского района управлял автобусом без средств защиты органов дыхания (маски), тем самым не выполнил правила поведения при введении режима повышенной готовности в Коми.

С учетом обстоятельств, при которых было совершено правонарушение, наличие смягчающих обстоятельств (на иждивении водителя находятся трое детей, хорошая характеристика личности), ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. Постановление не вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре более 20 горожан нарушили главные правила (подробности)