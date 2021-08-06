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Общество6 августа 2021 17:54

Президент России поздравил жительницу Коми с 90-летним юбилеем

Оксана ОЛЬШАНСКАЯ
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Фото: администрация Прилузского района

Фото: администрация Прилузского района

5 августа отпраздновала свой 90-летний юбилей, жительница Вухтыма Прилузского района Екатерина Судоргина.

Юбиляру вручили памятный подарок и именное послание с добрыми словами поздравления и благодарности от Президента России Владимира Путина. С этим замечательным событием ее приехали поздравить глава муниципального района "Прилузский" - руководитель администрации Елена Нестерюк и глава сельского поселения "Вухтым" Евгений Десятников.

Екатерину Андреевну пришли поздравить глава администрации Прилузского района.и посёлка Вухтым, пожелав крепкого здоровья и поблагодарив за труд и вклад в развитие района.

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