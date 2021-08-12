Воркутинцу дали четыре года тюрьмы за вымогательство и воровство

Воркутинец признал вину и возместил потерпевшим причиненный ущерб. Фото: Нина ЮШКОВА

В Воркуте судили одного из участников группировки, он вместе с приятелями несколько лет кошмарил местных жителей и предпринимателей.

Воркутинец на протяжении шести лет с 2015 года по 2020 вместе с другими преступниками девять раз вымогал деньги и автомобили, украл телефон. Кроме того, незаконно купил и хранил у себя дома боеприпасы к огнестрельному оружию.

Воркутинец признал вину и возместил потерпевшим ущерб. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Отмечается, что приговор ещё не вступил в законную силу.

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