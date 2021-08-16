Известно, какова обстановка в лагере Анапы, где отдыхают дети из Коми

Фото: Минобрнауки Коми

В детском оздоровительном лагере на базе санатория «Черноморская зорька» в Анапе обстановка стабильна, говорится в пресс-релизе Минобрнауки Коми.

На территории Кубани, начиная с 13 августа, действует мезоциклон. Из-за большого количества осадков во многих районах произошли затопления, во многих районах введён режим ЧС. По прогнозу синоптиков, циклон ослабевает.

Оздоровительный лагерь на базе санатория «Черноморская зорька» в Анапе под особым наблюдением контрольно-надзорных органов Коми и Краснодарского края, вспышек заболеваемости и карантинов нет.

Эвакуация детей в другое место на данный момент не требуется. Сейчас вода остается только между двумя спальными корпусами, проблем с электричеством нет. Ситуация находится на контроле главы Коми В. Уйбы. Четыре семьи — шестеро детей с инвалидностью и их мамы были перевезены из Кубани в крымский санаторий «Северное сияние», что расположен в г. Саки, сообщили в ведомстве.

В лагере выделена горячая телефонная линия для родителей 89892412605. Общение также идет в сообщениях в группе лагеря «Черноморская зорька».

Номер оператора детского отдыха в Коми — Республиканского центра детей и молодежи 8(922)599-63-33, работает круглосуточно.

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