Лучший дознаватель судебных приставов Северо-Западного округа работает в Коми

Юлия Медведкова. Фото: пресс-служба судебных приставов Коми
В Печоре ведущий дознаватель Отделения судебных приставов, майор внутренней службы Юлия Медведкова стала победителем второго этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший дознаватель ФССП России», который прошёл в столице Карелии – Петрозаводске.
Юлия Медведкова победила на региональном этапе конкурса, она показала самые высокие результаты по службе.
В службу судебных приставов Юлия пришла в 2019 году из полиции, где работала инспектором по делам несовершеннолетних, дознавателем, следователем. На новом месте пригодились и профессиональные знания, и житейский опыт, и неравнодушие к судьбам детей.
Ведущий дознаватель рассказала, что основные уголовные дела возбуждаются в связи с невыплатой алиментов, а интересы несовершеннолетних государство ставит во главу угла
- Главное, есть результат: нерадивые родители вынуждены трудоустраиваться, асоциальные граждане в изоляции от общества лишаются алкоголя, что также помогает вспомнить о родительском долге, - пояснила Юлия Медведкова.
Впереди у сотрудника ОСП по Печоре еще одно испытание – третий этап конкурса пройдет в центральном аппарате ФССП России.
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