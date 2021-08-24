Жители Нижнего Чова ремонтируют дорогу своими руками

Фото: скриншот видео телеканала "Юрган"

Больше километра дорожного полотна каждый год – столько своими руками ремонтируют жители посёлка Нижний Чов под Сыктывкаром. Из года в год двое мужчин укладывают плитку, засыпают ямы щебнем и песком, расчищают участки и даже формируют тротуары. На такой шаг они пошли от безысходности, ведь улицы, на которых они живут, не ремонтируют годами.

Смотрящий за дорогой Василий Макаров уже несколько лет подряд чистит дорогу от своей улицы до остановки, укладывает ямы плиткой и засыпает опасные участки щебнем и песком.

Дорогу в нижней части Нижнего Чова положили в 60-ых годах и, по словам жителей, ни разу не ремонтировали. Улица Магистральная важная – соединяет верхнюю и нижнюю части посёлка, восстановление полотна в планах значится, однако речь идет об участке верхней части улицы длинной всего километр. Жителям прибрежной части повезло меньше, поэтому они не бросают начатое Василием Макаровым дело.

Так ещё несколько лет назад на помощь пришёл сосед Андрей Орлов. С тех пор они вместе латают дыры, ищут стройматериалы, нанимают рабочую технику.

Мужчины признаются, что все они делают ради детей – ребята в поселке активные, любят гулять, кататься на велосипедах, самокатах. Однако из-за неровных дорог дети часто получают травмы от простых царапин до более серьезных повреждений.

Местные жители пытались обратить внимание на свою проблему – обращались в прокуратуру, писали в социальных сетях, но пока воз и ныне там. Решили действовать иначе – засучить рукава и выйти на ремонт, рассказывает телеканал «Юрган».

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