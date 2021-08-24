Жители Коми собирают школьные принадлежности для нуждающихся семей

Фото: архив КП.

В Коми объявили сбор канцелярских принадлежностей для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Акция «Чудо-портфель» проводится Ресурсным центром добровольчества Коми и приурочена ко Дню знаний.

Помочь можете и вы. Для детей необходимы карандаши, ручки, фломастеры, тетради, дневники, кисточки, краски, пеналы, альбомы для рисования и прочее. Принадлежности принимают в Региональном центре поддержки добровольчества Республики Коми по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.11, 3 этаж.

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