В Сыктывкаре перекроют улицу у новой школы в Орбите

Водителям транспорта нужно будет изменить свой маршрут. Фото: Нина ЮШКОВА

В столице Коми водителям нужно заранее планировать свой маршрут - у новой школы в Орбите и на заезде к ТРЦ «Макси» ограничат движение транспорта в связи с ремонтом дороги.

По улице Петрозаводской начнут обустраивать парковочные места в районе новой школы, поэтому будет перекрыта вся дорога части от дома №4 до дома №8 с сегодняшнего дня до 31 августа.

В районе заезда к ТРЦ «Макси» проасфальтируют Малую объездную дороги, движение ограничат на всю ширину дороги от пересечения Малой объездной с Октябрьским проспектом до проезда к дому № 141 по Октябрьскому проспекту с 26 августа до 16 сентября.

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