В Сыктывкаре заработал первый школьный "Кванториум"

Фото: официальный портал Республики Коми

Нацпроект 26 августа в Сыктывкаре в рамках нацпроекта «Образование» открыли первый школьный «Кванториум», сообщила пресс-служба главы Коми.

«Кванториум» создан на базе столичной гимназии имени Пушкина. Обучаться там смогут не только гимназисты, но и учащиеся других школ по направлениям допобразования. «Кванториум» способствует развитию креативных навык в сфере биологии, химии, физики, робототехники и высоких технологий. Для каждого направления оборудованы просторные лаборатории.

На базе Центра ожидаются профсмены летних лагерей, обучающие мероприятия для школьников города, мастер-классы для педагогов. При этом подобные мероприятия можно будет проводить и в онлайн формате. После снятия антиковидных ограничений планируется организовать образовательный процесс для детей, живущих в сыктывкарском микрорайоне «Орбита».

Дизайн-проект помещений разработан сотрудниками Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И.А. Куратова. Работа получила высокую оценку на федеральном уровне и рекомендована для использования в других городах России в качестве модельного стандарта.

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