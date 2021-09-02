Вода нового поколения «Selecta» сделала ставку на онлайн

Фото: пресс-служба компании

В начале года стало известно о запуске новой продуктовой линейки селективной минеральной воды под брендом «Selecta». Сегодня рыночная экспансия молодой торговой марки находится в активной фазе и уже покрыла крупнейших онлайн-операторов. Вся линейка «Selecta» доступна на крупнейших маркетплейсах и онлайн-магазинах: Ozon, Wildberries, Утконос и Водовоз. В ближайших планах у компании-производителя – сотрудничество с такими операторами рынка как Перекресток Впрок, Яндекс Лавка, Самокат и другими.

Бренд «Selecta» создан в качестве альтернативы лечебно-столовым минеральным водам, имеющим ограничения в использовании, исходя из особенностей химического состава, а также преимущественного употребления по медицинским показаниям или рекомендациям. Новый продукт был призван решить две ключевые для здоровья человека задачи: поддержание водного баланса и помощь в оптимальном функционировании всех систем организма.