«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в исторической части Сыктывкара

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Сыктывкаре в пределах исторического центра города, а также на части основных городских магистралей (улицы Коммунистическая, Первомайская, Орджоникидзе, Тентюковская и Октябрьский проспект). Работы проведены в рамках энергосервисного контракта*, который компания и администрация города заключили в начале 2021 года.

Договор предусматривает замену свыше девяти тысяч светильников старого образца на современные энергосберегающие, модернизацию 195 шкафов управления наружным освещением, а также их интеграцию в единую автоматизированную систему. Всё это поможет сделать улицы Сыктывкара существенно светлее, при этом потребление электроэнергии должно снизиться не менее чем на 60%. На текущий момент в столице Республики Коми заменено свыше двух тысяч светильников, модернизировано более 140 шкафов управления уличным освещением.

Денис Мчедлишвили, директор по прикладным проектам Коми филиала ПАО «Ростелеком»:

«Работы по модернизации освещения проведены уже почти на сорока улицах Сыктывкара. В ближайшее время будет закончен монтаж на оставшихся основных дорогах, параллельно начнется замена светильников во дворах и в кварталах с индивидуальной жилой застройкой. “Ростелеком” планирует выполнить все работы до ноября, и именно с этого момента начнет действовать режим экономии».

Наталья Хозяинова, мэр Сыктывкара:

«Для города это важный проект, направленный не только на улучшение его внешнего облика, но и на повышение безопасности жителей. Это включает вопросы сохранения правопорядка, комфортного перемещения на автомобиле и пешком, что особо актуально в связи с началом нового учебного года. Да и просто в городе стало светлее и уютнее, благодаря грамотно подобранным светильникам с тёплым белым светом. “Ростелеком” имеет опыт реализации энергосервисных контрактов, поэтому мы уверены, что все работы будут проходить в соответствии с намеченными планами».

* Энергосервисный контракт заключен на восемь лет. По его условиям, подрядная организация за свой счет проводит все указанные выше работы за девять месяцев с момента заключения контракта, далее в течение семи лет муниципалитет ежегодно возвращает подрядчику сумму, равную образовавшейся экономии по оплате электроэнергии. Сейчас город ежегодно платит за свет 52,4 млн. рублей.