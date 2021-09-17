Жители Коми перевели мошенникам почти полмиллиона рублей

По данным фактам проводится проверка Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Лжебанкирам стали верить и молодые люди! 22-летнему жителю Ижемского района позвонил лжебанкир и сообщил, что аферисты пытаются оформить на заявителя кредит. Для предотвращения незаконных действий молодому человеку сказали самому сделать заем, убедив следовать советам других сотрудников.

Гражданин поверил звонившим и выполнил все инструкции – оформил кредит на 140 000 рублей, сообщил данные своей карты «сотрудникам банка», которые и списали с карты более 140 тысяч рублей.

Поверила таким же «представителям банка» и 21-летняя жительница Княжпогостского района. Сотрудники безопасности банка по точно такой же схеме, как у жителя Ижемского района, похитить у девушки 139 600 рублей.

По данным фактам проводится проверка.

Пенсионерка из Сысольского района, 1962 года рождения, действуя по указаниям аналогичных «консультантов», тоже лишилась крупной суммы денег – 200 000 рублей.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ. Установлено, что номера телефонов, с которых общались незнакомцы, зарегистрированы в различных регионах России. О подобных схемах обмана пенсионерка была проинформирована от своего сына, который вручил ей памятку, переданную сотрудниками полиции, но всё же попалась на удочку мошенников.

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